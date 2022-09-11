موعد انتهاء فصل الصيف 2022.. تعرف على طقس آخر الأيام الحارة

تشهد البلاد خلال الفترات الماضية موجات من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة حتى تحت الظل، ما يدفع البعض للبحث عن موعد انتهاء فصل الصيف 2022، الذي يتوقع فلكيًا أن يكون خلال سبتمبر الجاري، وعن أهم ملامح حالة الطقس خلال الأيام الأخيرة من الفصل الحار.

وفي التقرير التالي، ينشر موقع «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخبرية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد انتهاء فصل الصيف 2022، وفق الهيئة العامة للأرصاد.

موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن مصر شهدت خلاله الصيف الجاري موجات حارة وارتفاعا في درجات الحرارة والرطوبة، ومن المتوقع أن يكون موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر فلكيًا الخميس 22 سبتمبر الجاري، وبهذا تكون مدة الفصل الحار 3 أشهر.

وأوضحت أن موعد بداية فصل الخريف فلكيًا في تمام الساعة 3 و4 دقائق صباح الجمعة 23 سبتمبر الجاري، وذلك وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويستمر فصل الخريف فلكيًا لهذا العام 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية.

حالة الطقس خلال أواخر أيام الصيف

وعن حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف، قالت إن البلاد تشهد طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوبي سيناء والبلاد.

وبداية من الخميس المقبل وحتى نهاية الصيف، تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 2 درجة مئوية.