موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر.. أيام قليلة تفصلنا عن الخريف

بعد موجات ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها البلاد خلال الشهور القليلة الماضية، أصبح الكثيرون يتساءلون عن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر، وبداية فصل الخريف الذي سيشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، والرطوبة ويؤدي إلى اعتدال درجات الحرارة.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر خلال اليوم، موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر وبداية الخريف وفق هيئة الأرصاد الجوية، في السطور التالية:

موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إن موعد انتهاء فصل الصيف 2022 في مصر فلكيًا يوم الخميس 22 سبتمبر الجاري، وبهذا يكون مدة الفصل الحار 3 أشهر.

وأضافت «منار» أن خلال الأيام الأخيرة من فصل الصيف، يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد، بينما خلال ساعات الليل مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد توضح موعد بدء خريف 2022

ويبدأ فصل الخريف للعام الجاري 2022 فلكيًا في تمام الساعة 3 و4 دقائق صباح يوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري، وذلك وفق التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وفلكيًا يكون فصل الخريف لهذا العام يستمر 93 يومًا و15 ساعة و50 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية، حيث تستقيم الشمس مباشرة على خط الاستواء، حيث يتساوى طول النهار والليل في جميع أنحاء العالم، ويكون الخريف في نصف الكرة الشمالي، وربيع في نصف الكرة الجنوبي.

وتعد من أهم ملامح فصل الخريف لهذا العام، هو انخفاض درجات الحرارة والرطوبة مقارنة بفصل الصيف، كما تشهد بعض المناطق سقوط الأمطار، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء، فضلا عن سقوط أوراق الأشجار، وزيادة نشاط الرياح المحملة بالأتربة.