انخفاض أسعار اللحوم البلدي في الشرقية.. وإقبال ملحوظ من المواطنين

شهدت المنطقة الخاصة ببيع اللحوم البلدي والمجمدة، في معرض أهلا مدارس 2022 بمدينة الزقازيق، إقبالا من المواطنين على الشراء، بعدما وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الباعة وعارضي المنتجات بالمعرض، وإلزامهم بخفض السعر مرة أخرى إلى 10%، لتصبح القيمة الإجمالية للتخفيض 30%.

وقال سمير البحراوي، جزار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يشارك في المعارض التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية منذ أكثر من 5 سنوات، لافتا إلى أن محافظ الشرقية أثناء افتتاح المعرض، ألزمهم بتخفيض سعر اللحوم بنسبة 10%، وأصبح سعر كيلو اللحم البلدي الطازج 105 جنيهات بعد سعر 110 جنيهات، بينما أصبح سعر لحم الضأن 130 جنيها للكيلو بدلا من 135 جنيها، وتم تخفيض سعر اللحم المفروم من 110 جنيهات حتى 105 جنيهات، مؤكدا أن هناك حركة في البيع بنسبة جيدة.

تخفيض أسعار اللحوم

وقال محمد زايد بائع في باكية بيع اللحوم المجمدة، الأسعار خفضت بنسبة تصل 30%، فأصبح بيع الرنجة داخل المعرض بسعر 39 جنيها، بدلا من بيعها بسعر 46 جنيها، فيما تم تخفيض سعر كيلو الكبدة 5 جنيهات مقارنة ببيعها في المحال التجارية خارج معرض الشرقية بسعر 80 جنيها للكيلو، وسعر اللحم المفروم بعد التخفيض 73 جنيها مقارنة ببيعها خارج المعرض بسعر 85 جنيها للكيلو.

اللحم البلدي 105 جنيهات

وقالت إحدى السيدات خلال جولتها في المعرض إنها معتادة منذ سنوات الشراء من معرض الخاص بالمدارس، لافتة إلى شرائها لحم بلدي بسعر 105 جنيهات وكذلك اللحم المفروم، لافتة إلى أن السعر موفّر لها مقارنة بأسعار اللحوم في محلات الجزارة، فضلا عن اعتيادها شراء أدوات المدرسة من كراريس وكشاكيل وأقلام بأسعار مخفضة عن أسعار المكتبات بالخارج.

المعرض فرصة جيدة للتوفير

وأضاف محمد دالي أحد رواد معرض أهلا مدارس 2022، أن المعرض بالنسبة له فرصة جيدة للشراء بأسعار مخفضة، كما أنه يشتري لمدة شهر كامل من المعرض، كما أنها فرصة جيدة له الشراء اللحوم المجمدة مثل: البانيه، الهمبرجر، السوسيس وكذلك الجبن بأنواعها المختلفة، لافتا إلى أنه يود أن تقام هذه المعارض بشكل دائم.

جدير بالذكر أن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب افتتح معرض أهلا مدارس 2022، اليوم الأحد بحضور فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، والمهندس محمد الزاهد رئيس الغرفة التجارية وعدد من المسؤولين في المحافظة، ويعد معرض الشرقية واحدا من بين عدد 23 معرضا على مستوى محافظات مصر.