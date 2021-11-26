أخبار العرب.. انتهاء الفرز بانتخابات العراق واستقالة 3 قاضيات لبنانيات

شهد عدد من الدول العربية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث منها ما شهده العراق من انتهاء جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في الانتخابات، التي شهدتها البلاد في 10 أكتوبر الماضي، فيما شهد لبنان، تقديم 3 قاضيات لبنانيات استقالاتهن من مناصبهن احتجاجا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية في عمل القضاء، وإلى التفاصيل.

العراق ينهي أعمال الفرز اليدوي

أنهت سلطات الانتخابات في العراق، أمس الخميس، جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، التي كان آخرها في محافظة نينوي الواقعة شمالي البلاد، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات.

من جانبها، قالت مصادر محلية، إن نتيجة العد والفرز اليدوي، كانت متطابقة مع نتائج العد والفرز الإلكتروني بنسبة 100%، فيما أشار عضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، إلى أن المراكز التي خضعت للتحقيق بناء على قرارات الهيئة القضائية للانتخابات بلغ عددها 978، وكانت تابعة لمحافظات: بغداد والنجف والمثنى ونينوى وذي قار.

وأضاف جميل لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن النتائج سترفع لمجلس المفوضين الذي سيُدون توصياته حولها ويرفقها مع الطعون ويحيلها للهيئة القضائية للنظر فيها نهائيا، موضحا أنه على الأرجح سيبت فيها منتصف الأسبوع المقبل.

العراق يتوجه نحو الانفتاح وإقامة مشاريع تكاملية مع سوريا

وفي سياق آخر، قال وزير الصناعة العراقي منهل عزيز الخباز، إن حكومة بلاده تتوجه نحو الانفتاح وإقامة مشاريع تكاملية مع سوريا بما يخدم مصلحة البلدين، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة في إقليم كردستان العراق، حسين حمة كريم، قطع إيران إمدادات المياه بنسبة 100%.

وقال كريم، إن 70% من مياه نهر سيروان، تأتي من أراضي إيران لتصب في أراضي كردستان، مشيرا إلى قطع إيران هذه الإمدادات بنسبة 100% وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل.

سوريا تستنكر إساءة تركيا لمقام النبي محمد

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، يخطط لتنفيذ عملية استفزازية باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في إدلب، شمال غربي سوريا، فيما استنكرت وزارة الأوقاف السورية بشدة ما وصفته بـالإساءة والتطاول الخطير على مقام النبي محمد «صل الله عليه وسلم»، تعليقا على كتاب أصدرته وزارة التعليم التركية، وأثار ضجة بسبب صور مسيئة لمقام النبوة.

وقالت الوزارة السورية، إن المجلس العلمي الفقهي، يؤكد أن مثل هذه الأفعال تفضح الوجه الحقيقي لـ«الإخوان المجرمين»، وأذنابهم الذين يتسترون بلباس الدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

استقالة 3 قاضيات لبنانيات

وفي لبنان، قدمت 3 قاضيات لبنانيات استقالاتهن من مناصبهن، احتجاجا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية في عمل القضاء، وأبرزها التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

من جانبه، رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل لـ المجلس، فيما قال مصدر قضائي لـ«فرانس برس»، إن بين القاضيات الـ3 قاضية ردت دعوى لتنحية المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، وتم التشكيك بصوابية قرارها.

وتوفي الكاتب، المترجم، الناشر، رئيس تحرير مجلة الآداب اللبنانية، سماح إدريس، مساء أمس الخميس، بعد أشهر قليلة من إعلان إصابته بـ السرطان ومباشرته العلاج. وهو عضو مؤسس في حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان، منذ عام 2002، فيما عُرف بمواقفه المؤيدة للمقاومة اللبنانية والفلسطينية.