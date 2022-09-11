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«التعليم العالي»: مد التقديم للجامعات الأهلية إلى الثلاثاء المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
11:15 م | الأحد 11 سبتمبر 2022
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أعلن مكتب التنسيق عن مد فترة التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة، إلى مساء الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري.

إتاحة المزيد من الفرص للالتحاق بالجامعات الأهلية 

ويأتي ذلك حرصًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مصالح الطلاب، ولإتاحة مزيد من الفرص للطلاب للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية البالغ عددها 12 جامعة وهي «أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية».

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.