الحوار الوطني يستعرض أبرز نتائج الاجتماع السادس لمجلس الأمناء

نشرت إدارة الحوار الوطني، أبرز نتائج الاجتماع السادس لمجلس الأمناء، موضحة أن الاجتماع انتهى بالأمس، السبت الموافق 10 سبتمبر 2022، إلى عدد من النتائج المهمة.

اختيار حسام بدراوي مستشاراً للحوار الوطني

وجاءت أبرز نتائج الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، على النحو التالي:

ـ التوافق على 44 مرشحاً للمحاور الرئيسية الثلاثة، واللجان الفرعية لتلك المحاور.

- إضافة لجنتيْن للمحور السياسي وهما: لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

- إضافة لجنة الشباب إلى لجان المحور المجتمعي.

- إضافة لجنة السياحة إلى لجان المحور الاقتصادي.

- اختيار الدكتور حسام بدراوي مستشاراً للحوار الوطني لعرض رؤية مصر 2030.

بيان الحوار الوطني باللغة الإنجليزية والفرنسية

وأشارت إدارة الحوار الوطني، إلى أن البيان الخاص بتفاصيل الجلسة السادسة، متاح باللغتين الإنجليزية، والفرنسية من خلال الرابط التالي.

مقررو لجان محاور الحوار الوطني

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني، استقر على 12 مرشحًا للمحور السياسي ولجانه، بالإضافة إلى 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، و14 مرشحًا، للمحور المجتمعي.