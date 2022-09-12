تفاصيل مسلسل «طير بينا يا قلبي» قبل عرضه اليوم.. أول بطولة لـ ريم مصطفى

تعرض قناة «أون» في الثامنة مساء اليوم، أولى حلقات مسلسل «طير بينا يا قلبي» الذي يعتبر أول بطولة مطلقة للفنانة ريم مصطفى، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل المسلسل.

أبطال مسلسل «طير بينا يا قلبي»

مسلسل «طير بينا يا قلبي» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن بجانب ريم مصطفى وأبرزهم الفنان محسن محيي الدين، وهالة فاخر، ودنيا ماهر، وأحمد صيام، وعمرو عبدالعزيز، ومصطفى هريدي، وإبرام سمير، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف باسم علي الخطيب وإسلام شتا وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار، وإنتاح أحمد عبدالعاطي.

أحداث مسلسل «طير بينا يا قلبي»

تدور أحداث مسلسل «طير بينا يا قلبي» في إطار اجتماعي خفيف، حول الأسرة المصرية ومشاكلها وكيفية حل تلك المشاكل بطريقة كوميدية كما يتطرق أيضا إلى التعليم وكيفية تعامل الطلاب مع المدرسة وأولياء أمورهم.

أحمد فهمي ضيف شرف المسلسل

ونشرت ريم مصطفي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» البرومو الدعائي للمسلسل والذي تميز بالطابع الكوميدي من خلال عدد من المواقف للأطفال في العمل وأولياء أمورهم والمدرسة وكان للفنان أحمد فهمي ظهور خاص خلال المسلسل.