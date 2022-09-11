عضو «أمناء الحوار الوطني»: نسعى للوصول إلى أفكار تتحول لقرارات على أرض الواقع

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن دور مجلس الأمناء هو إدارة جلسات الحوار الوطني ليكون المنتج توافقيا، والوصول لأفكار تتحول إلى قرارات وتشريعات تُنفذ على الأرض: «لا توجد حياة سياسية سليمة دون مناخ سياسي مفتوح».

الموضوعية يجب أن تحكم أفكار الأشخاص

وأضاف «الشرقاوي»، خلال حواره في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «سي بي سي»، أن الموضوعية يجب أن تحكم أفكار الأشخاص لتكون متناغمة ومتقاربة.

الموضوعية مطلوبة في لحظات الأزمات

وأوضح: «للأسف الناس يحبون أن يفرغوا طاقتهم في سماع ما يريدون بشكل متطرف، لكن في الحقيقة يمكنني قول ما أحب قوله بشكل واضح وقوي دون المزايدة والتطرف في السياسة، الموضوعية مطلوبة في لحظات الأزمات تمر بها الأوطان، فأنا قبلت أن أكون في الحوار الوطني بموضوعية، لأنني أتمنى خلق حياة سياسية أفضل، أريد تحقيق نتيجة وهي فتح المجال العام».

الحوار يقوم على الاختلافات

وعن الحوار الوطني، أن هناك اختلافات شديدة تحدث في كل تفصيله وهو ما يجعل أمد الاجتماعات يطول حتى نخرج بمنتج جيد، ورغم سخونة الجلسات إلا أنها تتسم بالموضوعية، والحوار يقوم على الاختلافات الحقيقية، وتحاول جميع الأطراف الوصول إلى توافقات تفيد الوطن، وبالتالي من الطبيعي جدا أن نختلف.