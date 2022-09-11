عضو «الحوار الوطني»: انتهينا من نصف الطريق باختيار المقررين

قال نجاد البرعي، عضو مجلس الحوار الوطني، إن أعضاء المجلس قد حسموا، بالأمس، ما يقارب من نصف طريق الحوار، عبر إنهاء الجلسات وإعادة تقسيم المحاور واختيار المقررين والمقررين المساعدين، مشيرا إلى أنه وفي المرحلة التالية فسيتم عقد لقاء بين مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين للاتفاق على كيفية إدارة الجلسات.

البرعي: ميثاق شرف الحوار الحوار الوطني مهم للجميع

وأضاف «البرعي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وفي أول اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني فقد تم إقرار وثيقتين أساسيتين، الأولى تخص لائحة تنظيم عمل مجلس الأمناء ولائحة ميثاق شرف للحوار الوطني، وكيفية التعامل بين الناس، «في رأيي دي كانت فكرة كويسة جدا، وده هيكون حاكم للحوار الوطني».

البرعي: الدور الأساسي لمقرري اللجان هو إدارة الحوار والجلسات

وأوضح أن الدور الأساسي لمقرري اللجان هو إدارة الحوار والجلسات المختلفة وأخذ نقاط أساسية ستساعد في إبراز التوصيات النهائية، حيث إن اللائحة أكدت ضرورة حضور أعضاء مجلس الأمناء ويكون لهم الأولوية في الحديث، «الحوار ليس حوارا بين الدولة والمعارضين، وده حوار بين القوى السياسية التي تعمل في البلد لتحديد أولويات العمل الوطني».

وأكد أن دور مجلس أمناء الحوار هو تقديم تيسيرات وتسهيلات لعملية الحوار، بما يضمن التوازن بين المتحاورين، وحتى لا يجور طرف على حق طرف آخر، ولضمان تمثيل صحيح لكل الآراء المشاركة في الحوار الوطني، «بعض الأحزاب تحدثت عن إنشاء لجان تخص الشباب والرياضة، وكانت فكرة كويسة».