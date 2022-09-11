شركة الصرف الصحي بالقاهرة تطلق تطبيق «موبايل» لخدمة العملاء والعاملين

أكد المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أهمية تعزيز سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

وأعلن رئيس الصرف الصحي بالقاهرة، إطلاق تطبيق «موبايل» لتقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً، مشيراً إلى أن التطبيق يتيح للعملاء خدمات تحميل الملفات اللازمة لعمل اشتراكات جديدة، ومعرفة دورة سير الملفات المقدمة عبر خدمة العملاء بالشركة، ومتابعة أخبار ومستجدات شركة الصرف الصحي بالقاهرة عبر التطبيق بشكل دوري.

كما يتيح التطبيق خدمة التقدم للوظائف المتاحة بالشركة، ومتابعة طلب التقدم، وخدمة التقدم بطلب للتدريب لطلبة الجامعات بتخصصات الشركة المختلفة.

الاستعلام عن المشروعات والمرتبات

وأضاف رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أن التطبيق يتيح أيضاً للعاملين العديد من الخدمات، منها الإبلاغ عن الشكاوى وخدمة الاستعلام عن المرتبات، والدخول على البريد الإلكتروني الخاص بالموظف، والاستعلام عن بيانات المحطات، وكذلك بيانات الإدارات، ومعدات الشركة، والمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها.

أرشفة إلكترونية

وأشار «حسن»، إلى أهمية التطبيق في الأرشفة الإلكترونية لمحتوى مخازن الشركة، إذ يمكن من خلاله معرفة رصيد الأدوات والعدد بمخازن الشركة المختلفة، ما يتيح إمكانية الوصول للبيانات المطلوبة بدون استنفاذ وقت طويل.

وتابع رئيس الصرف الصحي بالقاهرة، بأنه يمكن تحميل التطبيق من متجر «Google Play» عن طريق الرابط هنا https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gcsdc.app