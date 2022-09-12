مصرع طفل غرقا في ترعة مجاورة لمنزله بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقًا، في الترعة المواجهة لمنزله، بمركز المراغة بسوهاج، إذ انزلقت قدماه أثناء اللعب على حافة الترعة، وانتشلت جثته وجرى حفظها بمشرحة مستشفى المراغة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد بوصول الطفل «يونس.ع» سن 4 سنوات، ويقيم بدائرة مركز المراغة إلى مستشفى المراغة المركزي جثة هامدة.

نفي الشبهة الجنائية

وقد أفاد والده المدعو «عبد القادر.ع.ع» سن 52 عاما، عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله على حافة الترعة المواجهة للمنزل انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته وقد استخرج الأهالي الجثة، وقد نفى الأب الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع وضع الجثة تحت تصرف الجهات المختصة.