مصرع طفل غرقا بالمحلة.. «سقط في بركة مياه بجوار منزله»

شهدت قرية بربر التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى، مصرع طفل عمره سنتين، غرقا داخل بركة مياه ملاصقة لمنزل أسرته، وذلك أثناء قيامه باللعب واللهو أمام المنزل، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام بواسطة سيارة إسعاف.

ندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة المحلة الكبرى محضرا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل ومعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول طفل يبلغ من العمر عامين، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى وكان برفقته أسرته.

وصول الطفل للمستشفى جثة هامدة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة المحلة إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة المحلة، أن الجثة لطفل يبلغ من العمر عامين «جثة هامدة»، وليس بها آثار ظاهرية على الجسد، والوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق.

وكشفت التحريات أنه أثناء لهو الطفل بجوار بركة مياه ملاصقة لمنزله في قرية بربر، سقط بها ولقي حتفه غرقا، وتم انتشال جثته ونقلها إلى مستشفى المحلة العام، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة المحلة محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.