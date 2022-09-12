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الصين تسجل 164 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

كوريا الجنوبية تسجل 22 حالة وفاة بـ«كورونا»

كتب:

حسن رمضان
06:07 ص | الإثنين 12 سبتمبر 2022
مسحة كورونا في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

مسحة كورونا في كوريا الجنوبية-صورة أرشيفية

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، 164 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

81 إصابة بكورونا في «سيتشوان»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إلى أن من بين الحالات المسجلة 81 إصابة في «سيتشوان» جنوب غربي البلاد.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الاثنين، 36938 إصابة بفيروس «كورونا»، بينها 202 إصابة وافدة من الخارج.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» بكوريا الجنوبية إلى 27.4 ألف حالة

وأشار وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع  إجمالي إصابات «كورونا» في البلاد إلى 24041825 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأضافت «مكافحة الأمراض»، أن كوريا الجنوبية سجلت 22 حالة وفاة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 27498 حالة وفاة.

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بقلم حسن رمضان