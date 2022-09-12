كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه وسدادها أون لاين.. 5 خطوات بسيطة

حددت الشركة القابضة لمياه الشُرب والصرف الصحي، رابط إلكتروني للاستعلام عن فواتير المياه، وسدادها، وذلك لتجنب وضع أي غرامات مالية على المواطنين في حالات التأخير أو تراكم فواتير المياه.

ويبحث المواطنون في جميع المحافظات، عن الطرق والخطوات التي وفرتها الشركة للاستعلام عن سداد فواتير المياه وطرق السداد.

ومن خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» الطرق والخطوات التي حددتها الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، للمواطنين للاستعلام عن فواتير المياه وسدادها أون لاين.

خطوات الاستعلام عن فاتورة المياه

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة القابضة للمياه من هنا.

- بعد ذلك الدخول على الرابط، يمكن حساب فاتورتك بنفسك من خلال الرابط.

- كتابة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب العداد.

- الضعط على أيقونة عرض الفاتورة.

- تظهر فاتورة صاحب العداد كاملة.

خدمة احسب فاتورتك

وخدمة «احسب فاتورتك»، تحسب قيمة الفاتورة الشهرية لكل عداد، نظير كمية المياه المستهلكة شهريًا، كما يتم إضافة صورة العداد موضحًا بها دقة القراءة، من يوم 1 إلى 15 شهريًا، وذلك لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة، إذ إن التسعيرة المحددة للاستهلاك، اعتمدتها رئاسة مجلس الوزراء في إطار ترشيد الاستهلاك.

يذكر أن الشركة القابضة للمياه، وفرت عددًا من الطرق والآليات لمساعدة المشتركين على الدفع الإلكتروني للفواتير، وذلك من خلال التطبيق الخاص لها على الهواتف العاملة بنظام الأندرويد، والتطبيق متاح في 10 محافظات على مستوى مصر، وهي «الجيزة- القاهرة، البحيرة- المنوفية، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، مطروح، البحر الأحمر، سيناء».