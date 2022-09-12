أتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة 2022 المرشحين لمختلف الكليات والمعاهد وذلك وفقاً للحدود الدنيا التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور.

خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

وكشفت الوزارة عن خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد وذلك عبر رابط خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد لطالب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات، وأكدت الوزارة أنه يمكن للطلاب الدخول للموقع الإلكتروني والاطلاع على الحدود الدنيا للكليات وكيفية التعامل مع الموقع والخطوات التي يجب على الطلاب تنفيذها بعد ظهور نتيجة الترشيح للكليات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة إتاحة رابط خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد 2022 لطلاب تنسيق المرحل الثلاثة الثلاثاء المقبل وذلك من خلال تدشين مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لمدة 5 أيام، على أن يتم بعدها فرز الرغبات وتوزيع الطلاب وفقاً لقواعد الأعلى للجامعات الحكومية.

ومن ناحية أخرى، أنهت الجامعات الحكومية استعداداتها لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة بالكليات لتقديم ملفات وأوراق الالتحاق والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل وفقًا للجداول الزمنية التي تضعها الكليات سواء بمواعيد التقديم أو مواعيد الكشوفات الطبية.