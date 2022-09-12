وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد (صور)

وصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، منذ قليل، إلى محافظة الفيوم، حيث تفقد أعمال إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد في منطقة دمو، وبعض المنشآت الصحية الأخرى، ومنشآت «حياة كريمة».

واستقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وزير الصحة والسكان، في مستشفى الفيوم العام الجديد، التي استهل الوزير جولته بزيارتها وتفقدها والوقوف على نسب التنفيذ بها، وحل أي عواقب أو مشكلات تواجه التنفيذ.

مستشفى الفيوم العام الجديد

وتفقد وزير الصحة ومحافظ الفيوم، المستشفى العام الجديد، والتي أُقيمت على مساحة 42 ألف متر مربع، حيث استمع الوزير الصحة والمحافظ، إلى شرح وافٍ حول مراحل ونسبة العمل في المستشفى، والأقسام التي من المستهدف أن تضمها المستشفى.

الوزير يوجه بإنهاء المستشفى سريعاً

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بتنفيذ مستشفى الفيوم العام، وفقاً للجدول الزمني المحدد، لكي تدخل الخدمة في أقرب وقت، حتى تساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى من أهالي محافظة الفيوم، وتخفيف العبء عن مستشفى الفيوم العام القديم.

المستشفى تضم مهبطا للإسعاف الطائر

ومن المقرر أن تضم مستشفى الفيوم العام الجديد، 267 سريراً مع بدء العمل فيها، إضافة إلى 12 غرفة عمليات، والتي من المستهدف زيادتها باكتمال إنشاء المستشفى، وتضم 137 سرير إقامة، فضلاً عن 60 سرير رعاية مركزة، و31 حضّانة أطفال، و11 سرير علاج كيميائي، و19 سرير رعاية مركزة قسم الحروق، و9 أسرة إقامة بقسم الحروق، ومهبطا للإسعاف الطائر.

زيارة وتفقد المنشآت الطبية

وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، في بيان صحفي، أنّ زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمحافظة الفيوم تتضمن تفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية، بينها مركز البطحاء للغسيل الكلوي بمستشفى الفيوم العام.

تفقد مشروعات «حياة كريمة»

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المحافظة، أنّه من المقرر أن يتفقد الوزير بعض المنشآت الطبية والمشروعات الصحية التي تم تشييدها أو تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية مطول بنطاق مركز إطسا.

مؤتمر صحفي للوزير

وأشار «التوني» إلى أنّه من المقرر أن يختتم وزير الصحة والسكان جولته في محافظة الفيوم، بعقد مؤتمر صحفي في ديوان عام المحافظة للحديث عن القطاع الصحي والطبي في محافظة الفيوم، والمنشآت التي اكتملت ودخلت الخدمة، والمنشآت التي يجرى إنشائها فضلاً عن الحديث عن مستقبل القطاع الطبي والصحي بالمحافظة خلال الفترة المُقبلة.