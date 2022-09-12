انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه النيل ببني سويف

عثر أهالي قرية بني سليمان بمحافظة بني سويف على جثة طافية في مياه نهر النيل لطفل عمره 5 سنوات، وتم انتشال جثته ونقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لتسليم جثة الطفل لذويه لتشييعها إلى مثواها الأخير.

العثور على جثة طفل طافية في مياه النيل

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من العميد منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بالعثور على جثة طفل طافية في مياه النيل أمام قرية بني سليمان دائرة مركز بني سويف، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف وانتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

وانتقل إلى موقع البلاغ فريق من قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، وتم انتشال جثة الطفل ربيع أحمد محمد ربيع، 5 سنوات، ومقيم في مركز مغاغه بمحافظة المنيا، إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وحُرر المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذوي الطفل لدفنه بمقابر أسرته.