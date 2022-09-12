وزير التعليم العالي يبحث إمكانية تطبيق نظام «KOSEN» الياباني في مصر

بحث أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إمكانية تطبيق نظام «KOSEN» الياباني بمصر، الذي يقدم برنامجًا شاملًا مدته 5 سنوات يدرس فيه الطالب برامج تعليمية متطورة للتعامل مع أحدث التقنيات، مع التركيز على الجانب التطبيقي والتدريبي، فضلًا عن اكتساب المعرفة النظرية، وذلك في عدة قطاعات، منها الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة الطبية الحيوية.

جاء ذلك في اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، لمناقشة نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر، بحضور هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، وأحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وأحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية السابق، وأنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر الوزارة.

وأكّد وزير التعليم العالي أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية خاصة في المجالات التكنولوجية والفنية، مشيرًا لأهمية نقل تلك الخبرة في التعليم الفني والتكنولوجي بمصر بما يسهم في تطوير التعليم الفني، والتدريب المهني، وينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل.

نقل التجربة اليابانية لمصر

وأشاد «عاشور» بالتعاون مع الجانب الياباني، خاصة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E - JUST»، مبينا أن هذا المشروع التعليمي الضخم أحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، لافتًا إلى مساهمة الجامعة البناءة في النهوض بمنظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي بمصر.

نظام «KOSEN» الياباني

واستعرض الاجتماع التجربة اليابانية في تطبيق نظام «KOSEN»، والطفرة الكبيرة التي شهدتها اليابان بعد تطبيق هذا النظام التعليمي كنظام من أنظمة التعليم العالي في عدد من التخصصات، الذي انعكس تطبيقه على الصناعة اليابانية بشكل كبير.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الجانب الياباني لمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، للتباحث حول تطبيق هذا النظام التعليمي بمصر.