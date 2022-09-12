غرفة السياحة: زيادة 35% في أعداد السياح خلال الربع الأخير من 2022

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري «أكتوبر - نوفمبر - ديسمبر»، ستشهد ارتفاعا يتراوح ما بين 30 إلى 35% مقارنًة بذات الفترة من العام الماضي وذلك وفقا للحجوزات المؤكدة والتعاقدات التي تم إبرامها بين وكالات السياحة الأجنبية وشركات السياحة والفنادق المصرية.

ارتفاع نسب إشغال فنادق شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ

وأضاف لـ «الوطن»، أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ خلال فصل الشتاء المقبل ستكون مرتفعة أيضا هذا العام مقارنًة بالعام الماضي، وتابع: «من المتوقع أن تصل نسب إشغال فنادق القاهرة خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ في دورته الـ 27 الذي ستستضيفه المدينة في نوفمبر المقبل إلى أكثر من 95%».

برنامج الإقامة الطويلة لجذب الأوربيين خلال الشتاء

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أن برنامج «الإقامة الطويلة»، التي بدأت شركات السياحة المصرية في الترويج له حاليا سيرفع أيضا من أعداد السياح الوافدين لمصر خلال فصل الشتاء المقبل، موضحا أن هذا البرنامج يستهدف جذب المواطنين الأوربيين وخاصة كبار السن لقضاء الشتاء في مصر في ظل الحديث عن احتمالية وجود أزمة طاقة في أوربا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن شركات السياحة بدأت تجهيز برامج بمدد زمنية مختلفة وبأسعار معقولة لجذب الأوربيين خلال الشتاء لزيارة مصر لفترة تبدأ من أسبوعين وحتى 60 يومًا وقد تزيد عن ذلك .

ومن جهته قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال فصل الشتاء المقبل ستكون جيدة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنه ستكون هناك زيادة في أعداد السياح الوافدين إلى كل من الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والأقصر وأسوان خلال الموسم السياحي الشتوي المقبل.