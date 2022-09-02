غرفة السياحة: برامج من 21 يوما حتى 3 شهور لجذب الأوروبيين لزيارة مصر خلال الشتاء

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العديد من شركات السياحة المصرية بدأت حاليا الترويج بالعديد من الدول الأوروبية لبرامج «الإقامة الطويلة» خلال الشتاء من خلال تقديم عروض لجذب السياح الأوروبيين وبخاصة كبار السن لقضاء فصل الشتاء بمصر، وذلك في ظل الحديث عن وجود أزمة في إمدادات الغاز الطبيعي إلى العديد من دول أوروبا خلال الشتاء المقبل كأحد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف لـ«الوطن» أن شركات السياحة المصرية أعدت العديد من الحزم لجذب السياح الأوروبيين لزيارة مصر خلال فصل الشتاء المقبل، لافتا إلى أن تلك الحزم تبدأ من 3 أسابيع حتى شهرين وقد تمتد لـ3 أشهر، موضحًا أن الشركات قدمت عروضا تحفيزية لجذب الأوروبيين لقضاء تلك الفترة بالمدن السياحية المصرية ولا سيما بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، موضحا أن الشركات أعلنت أن تلك الرحلات ستبدأ خلال الشهر المقبل.

استبعاد شرم الشيخ من استقبال ضيوف هذا البرنامج خلال فترة مؤتمر المناخ

وأشار إلى أنه تم استبعاد مدينة شرم الشيخ من تلك البرامج خلال الـ21 يوما الأولى من شهر نوفمبر المقبل وذلك بسبب استضافة المدينة لفعاليات مؤتمر قمة المناخ العالمى فى دورته الـ27 الذى ستستضيفه المدينة خلال ذات الشهر، موضحا أنه بعد انتهاء المؤتمر ستبدأ فنادق المدينة في استقبال سياح برامج «الإقامة الطويلة».

نستهدف جذب أعداد جيدة من السياح الأوروبيين من كبار السن خلال الشتاء

ولفت رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أنه بالرغم من أن تركيا بدأت منذ شهرين في الترويج لبرنامج «الإقامة الطويلة»، إلا أن القطاع السياحي المصري يأمل في جذب أعداد كبيرة من السياح الأوروبيين لزيارة مصر خلال فصل الشتاء، موضحًا أن أي أعداد ستصل إلى مصر من أجل هذا البرنامج تعتبر قيمة مضافة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

يشار إلى أن أعداد المواطنين الأوروبيين من كبار السن وفقا لبعض الإحصاءات تتجاوز الـ150 مليون مواطن.