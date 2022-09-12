إصابة 5 أشخاص في تصادم تروسيكل بحائط خرساني على «صحراوي الفيوم»

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل بحائط خرساني على طريق «القاهرة- أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة، ، قبل قليل.

بلاغ بحادث تصادم تروسيكل

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية «تروسيكل» بحائط خرساني على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، بين مفارق جرزا وإسعاف طهطا بنطاق المركز.

إصابة 5 أشخاص في الحادث

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عشري رئيس المباحث، إلى مكان حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتبينّ إصابة 5 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفرقة في الحادث.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم برئاسة الدكتور هاني همام مدير المرفق، بسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، قبل إسعاف طهطا بحوالي 3 كيلو متر، إتجاه القاهرة، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وأزيلت آثار الحادث من الطريق، وتم تسيير الحركة المرورية، وحُرر بالواقعة المحضر اللازم، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته.