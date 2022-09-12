تنسيق معهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم.. يبدأ من 50%

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التنسيق الخاص بمعهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم، موضحة أن الحد الأدنى للقبول بالمعهد هو 52.01%، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الثانوية التجارية 3 سنوات، مشيرة إلى إعلان الحدود الدنيا الخاصة بكل الكليات والمعاهد التي تقبل طلاب الثانوية العامة في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وفى هذا السياق ترصد «الوطن»، كل المعلومات عن شروط القبول بمعهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم، وفقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم، والمجموع الخاص بالقبول في كل قسم من أقسام المعهد الثلاثة، والمصروفات المحددة لكل قسم بالمعهد وفق ما نشره الموقع الرسمي للمعهد، في إطار الموضوعات الخدمية التي تقدمها «الوطن»، يوميًا لقرائها ومتابعيها.

أقسام معهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم

- قسم اللغات والترجمة الفورية.

- قسم العلوم الإدارية.

- قسم نظم معلومات إدارية.

شروط القبول بمعهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم

يقبل معهد لغات وترجمة القاهرة العالي بالمقطم، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بشقيها العلمي او الأدبي أو ما يعادلها.

شروط قبول طلبة الشعبة الادبية

- قسم العلوم الادارية بحد أدني للمجموع 205 درجة بواقع 50%، وقيمة المصروفات الدراسية 3928 ألف جنيه.

- قسم اللغات والترجمة الفورية تقبل بحد أدني 205 درجة بنسبة 50% بشرط الحصول على 65% كحد أدنى في اللغة الإنجليزية، وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 3651 ألف جنيه.

- قسم نظم المعلومات الإدارية بحد أدنى 214 درجة بواقع 52.19%، وتبلغ قيمة المصروفات الدراسية 2723 ألف جنيه.

شروط قبول طلبة الشعبة العلمية

يقبل المعهد بجميع أقسامه الطلاب الحاصلين على درجة 50% من الشعبة العلمية لطلبة الثانوية العامة، كما يقبل خريجي الثانوية التجارية 3 سنوات.