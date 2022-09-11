«الجامعات الخاصة»: أماكن شاغرة بمختلف الكليات لطلاب الثانوية العامة

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن أعمال تنسيق القبول بالجامعات الخاصة مستمرة حتى الانتهاء من الموعد المحدد، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الخاصة تخطى الـ 40 ألف طالب بمختلف الكليات، وأن هناك أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات حتى أول أكتوبر المقبل.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التقديم للجامعات الخاصة يتم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة، لافتًا إلى أن هناك بعض الجامعات أعلنت عن المنح الدراسية للطلاب المتفوقين، والتقديم لها يكون وفقًا للضوابط والقواعد المحددة في هذا الشأن.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وفي السياق ذاته، يستعد مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، لانطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2022، وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم الكشف عن تفاصيل ومواعيد تنسيق الشهادات الفنية خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتًا إلى أنّ مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، ستنطلق عقب الإعلان عن النتيجة مباشرة.