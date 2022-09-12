وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير مستشفيي الصدر والتأمين الصحي بالفيوم (صور)

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام في مستشفيي الصدر والتأمين الصحي بالمحافظة، وذلك عقب تفقدهما للأعمال الإنشائية لمستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو.

وتفقد الوزير والمحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى الصدر، وتتضمن تطوير الطابقين الأول والثاني، لتجهيز 134 سريراً لاستقبال المرضى، منها 24 سرير عناية مركزة.

كما تضمنت الجولة متباعة أعمال استكمال تطوير الدور الأرضي ومعمل التحاليل الطبية المركزي بالمستشفى، وقسم الطوارئ والأشعة والرعاية والمناظير والأقسام الداخلية.

أهمية تطوير مستشفى الصدر

وشدد وزير الصحة على تنفيذ الأعمال المقررة حسب المعايير والاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة، ضمن خطة التطوير الموضوعة مسبقاً، خاصة أنّ المشروع يمثل أهمية قصوى للمنظومة الصحية بالمحافظة، موجهاً بسرعة تجهيز المستشفى لتعمل بكامل طاقتها بعد تطويرها ورفع كفائتها، لاستقبال الحالات المرضية، لتعمل جنباً إلى جنب مع باقي المستشفيات بالمحافظة.

تفقد مستشفى التأمين الصحي

وتضمنت جولة وزير الصحة ومحافظ الفيوم مستشفى التأمين الصحي، للوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى، والتي تضم 402 سرير موزعة على أقسام الاستقبال، والداخلي، والعناية المركزة، والحضانات، وغرف العمليات، والغسيل الكلوي، والعلاج الكيماوي.

وحدة السكتة الدماغية

وشملت زيارة مستشفى التأمين الصحي تفقد وحدات السكتة الدماغية، والرعاية القلبية، والرعاية المركزة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والقسطرة القلبية، والطوارئ والغسيل الكلوي.

المحافظ يلتقي المرضى

وخلال الجولة، استمع وزير الصحة ومحافظ الفيوم، لشرح مكونات المستشفيين والخدمات المقدمة من خلالهما، كما التقيا عددا من المرضى المترددين للتأكد من الخدمات العلاجية والطبية المقدمة لهم.