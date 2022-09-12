وزير الصحة يطالب بعرض تقرير نصف شهري عن إنشاء مستشفى الفيوم الجديد

طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الجهات المنفذة لأعمال مستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، بعرض تقرير نصف شهري عليه، يتضمن مراحل الإنشاء والعقبات التي تقابلهم لتسهيلها، مؤكداً أنّ الوزارة لن تتوانى في تقديم الدعم المادي المطلوب لإنهاء جميع الأعمال في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير في محافظة الفيوم اليوم، استهلها بتفقد مستشفى الفيوم العام الجديد، وتشمل العديد من المنشآت الصحية والطبية المختلفة بالمحافظة، ويختتمها بعقد مؤتمر صحفي.

المستشفى مصمم على أعلى مستوى

وأوضح استشاري مشروع إنشاء مستشفى الفيوم العام الجديد بمنطقة دمو، أنّ كل الأعمال الإنشائية بالمشروع سيُجرى إنهائها في يونيو 2023، موضحاً أنّ التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت قرابة مليار جنيه، حيث تم إنشاء المستشفى على مساحة 41 فدانا و702 متر.

وأشار إلى تصميم المستشفى على أعلى المعايير الفنية والهندسية، والمتوافقة مع معايير الكود المصري لتصميم المستشفيات وكذلك معايير هيئة الرقابة والجودة.

المستشفى يتكون من 4 طوابق

وأضاف استشاري المشروع، خلال شرحه لـ وزير الصحة والسكان، أنّ المستشفى يتكون من 4 أدوار، ويضم أقسام أشعة، وطوارئ، وعيادات خارجية، وبنك دم، وعلاج طبيعي، وصيدليات، ومعامل تحاليل، وقسطرة للقلب، وسكن طبيبات وآخر للممرضات، ومغسلة، وغرفة تعقيم مركزي، وقسم غازات طبية، ومخازن، وإدارة مخلفات، وخدمات كهروميكانيكية، فضلاً عن مدرسة تمريض، ومسجد، ومشرحة، ومطبخ، وورش، مُبيناً أنّها تتميز ببعض الخدمات دون غيرها مثل مهبط للطائرات الهليكوبتر، وجراج يتسع لـ 224 سيارة.

تسريع وتيرة العمل بالمستشفى

وعقب سماع الوزير، ومحافظ الفيوم، لشرح واف حول خطة ومراحل العمل في المستشفى الجديد، شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المستشفى، والالتزام بتنفيذ الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المحددة، حتى تدخل المستشفى حيز الخدمة قريباً.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور حازم الفيل مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور أنور محمود مساعد الوزير للمشروعات، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، واللواء أمين محمد أمين ممثلاً عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والدكتور ضياء الدين ابراهيم استشاري المشروع، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.