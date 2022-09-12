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تنسيق الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 2022

كتب:

أحمد أبوضيف
02:09 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022، لطلاب الثانوية العامة للشعبتين «علمي وأدبي»، اليوم، وكشفت الوزارة عن الحد الأدنى للعديد من المعاهد والأكاديميات ومن بينها الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 2022.

تنسيق الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام 2022

وأوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لـ تنسيق الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام 2022 لشعبة أدبي 222.0 درجة، و221 درجة لشعبة إدارة الأعمال، أما الحد الأدنى للعلمي، شعبة هندسة، 6 أكتوبر256.0، و221 درجة لشعبة إدارة الأعمال.

وأعلنت الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام استقبال طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مؤكدة أن هناك العديد من إمكانات التدريب بالأستوديوهات والبلاتوهات ومناطق التصوير المفتوحة بالأكاديمية.

شعب الأكاديمية وتخصصاتها

 وأضافت الأكاديمية في منشور لها على الصفحة الرسمية بموقع الفيس بوك، أن شعب الأكاديمية وتخصصاتها تتمثل في الآتي:

- الإنتاج الإعلاني.

- قسم الوسائط المتعددة والإنترنت شعبة الهندسة.

- قسم الهندسة المعمارية.

- قسم هندسة القوي الكهربية.

- قسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات.

- قسم الهندسة المدنية.

- قسم هندسة الحاسبات.

* شعبة إدارة أعمال «عربي / إنجليزي»

- قسم محاسبة وتمويل.

- قسم إدارة مؤسسات إعلامية.

- قسم تسويق وإعلان.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.