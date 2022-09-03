الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بجامعة المنيا

يتيح تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقبول بالجامعات والمعاهد العليا 6 كليات فقط في جامعة المنيا، وذلك من أصل 20 كلية ومعهد للتمريض العالي، حيث أبقى تنسيق المرحلتين الأولى والثانية على 6 كليات فقط بها أماكن شاغرة، فيما خرج المعهد و15 كلية من تنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة.

6 كليات متاحة بتنسيق المرحلة الثالثة بجامعة المنيا

والكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثالثة 2022 بجامعة المنيا هي: كلية التربية النوعية الشعبة الموسيقية، كلية الآداب الانتساب الموجه، كلية التربية الفنية، كلية التربية شعبة «رياضة»، كلية التربية الرياضية بنين، والتربية الرياضية للبنات.

وخرجت من تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة المنيا كليات: الطب البشري، الطب البيطري، الصيدلة، طب الأسنان، الهندسة، التربية للطفولة المبكرة «رياض الأطفال»، الحاسبات والمعلومات، الألسن، الزراعة، التمريض، الفنون الجميلة، العلوم، دار العلوم، الحقوق، السياحة والفنادق، والمعهد العالي للتمريض.

تقليل الاغتراب بعد إعلان تنسيق المرحلة الثالثة

وبعد انتهاء أعمال تنسيق المرحلة الثالثة 2022 للكليات المتاحة في جامعة المنيا، ترسل وزارة التعليم العالي كشوفا تتضمن أسماء الطلاب المقبولين الذين حصلوا على مجموع يؤهلهم من الالتحاق بالكليات الشاغرة في جامعة المنيا، ثم تبدأ أعمال تقليل الاغتراب، ثم إجراءات تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة مثل شهادات الثانوية العامة، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري، ويتزامن ذلك مع سداد المصروفات وإجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد، حيث انتهت إدارة الجامعة في وقت سابق من وضع جدول بمواعيد إجراء الكشف لجميع الكليات.

وتعد جامعة المنيا من أقدم جامعات الصعيد، حيث استقلت عن جامعة أسيوط في عام 1976، وتهتم بتطوير وجودة التعليم، حيث حصلت معظم كلياتها على الاعتماد والجودة، وكان لها السبق والريادة في تطبيق تجربة الكتاب الإلكتروني.