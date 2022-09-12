ري القليوبية: تأهيل ترعة «البورة» ساهم في وصول المياه للأراضي الزراعية

قالت المهندسة وسام هارون، مفتش وزارة الري بمحافظة القليوبية، إن ترعة البورة هي واحدة من الترع التي يتم تأهيلها ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، مشيرة إلى أن مسار الترعة كان مغلقا بسبب تراكمات القمامة وبعد تأهيل الترعة والمساقي اختلف الوضع، ولم تعد تعاني الترعة من التلوث، وأصبحت المياه تصل لنهاية الترعة بكل سهولة.

الفلاح يحافظ على المساقي بعدما شاهد الفارق

وأضافت مفتش وزارة الري بمحافظة القليوبية، خلال حديثها مع مصطفى سعد، مراسل قناة «dmc» أن المزارع شعر بفارق كبير بين الأوضاع في السابق والوقت الحالي، حيث أصبح الري سهلا، وأصبحت المياه متواجدة بصفة مستمرة، مشددة على أن الفلاح أصبح يحافظ على المساقي بعدما شاهد بنفسه الفارق بين وفرة المياه حاليا.

التلوث بات مكلفًا بالنسبة للمزارع

وكشفت مفتش وزارة الري بمحافظة القليوبية أن الفلاح أصبح يحافظ على نظافة الترعة والمساقي بشكل واضح عن السابق، خصوصا وأن التلوث بات مكلفًا بالنسبة للمزارع، بسبب تأخر وصول المياه للأراضي الزراعية نتيجة إعاقة مسار الترعة.