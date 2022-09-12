التقديم في منح الجامعات الخاصة 2022.. تعرف على الشروط المطلوبة

أعلنت بعض الجامعات الخاصة بمختلف المحافظات عن فتح باب التقدم للمنح الدراسية لمختلف الكليات، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي، وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المنح الدراسية للطلاب ونسبها متروكة للجامعات وليس للمجلس حرية التدخل فيها، لافتا إلى التأكيد على تطبيق قرارات الوزارة بشأن الحدود الدنيا للقبول وأن الشروط وطريقة التقديم في منح الجامعات الخاصة 2022 متروكة لكل جامعة.

الشروط وطريقة التقديم في منح الجامعات الخاصة 2022

وتستعرض «الوطن»، في النقاط التالية الشروط وطريقة التقديم في منح الجامعات الخاصة 2022 بمختلف المحافظات :

شروط التقديم في منح الجامعات الخاصة 2022

- أن يكون الطالب من أبوين مصريين وليس مجنسًا.

- أن يكون الطالب خريج مدارس حكومية مصرية وليست خاصة أو دولية.

- أن يكون الطالب حاصل على مجموع أعلى من الحد الأدنى للالتحاق بالكلية المراد التقدم إليها بمنحة.

- أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة المصرية فقط في العام الدراسي 2022.

- ألا يكون الطالب قد تقدم للالتحاق بأي كلية بالجامعات الخاصة والأهلية

طرق التقديم للمنح الدراسية

ويتم التقديم للمنح الدراسية من خلال الموقع الإلكتروني لكل جامعة وأن يلتزم الطالب بالتعليمات، فضلا عن قبول الأوراق باليد، وسيتم إرسال بريد إلكتروني للمقبولين فقط خلال أسبوع من تاريخ التقدم.

الأوراق المطلوبة لمنح الجامعات الخاصة 2022

صورة بطاقة الرقمي القومي

صورة شهادة الثانوية العامة

صورة شهادة الميلاد

صورة البطاقة للوالدين أو العائل

صور شخصية للطالب

بحث اجتماعي يفيد حالة الطالب.