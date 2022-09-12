حالة الطقس غدًا الثلاثاء 13-9-2022.. حار على القاهرة

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا بداية من اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وذكر بيان صادر عن الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا ستكون معتدلة الحرارة رطبة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلة للحرارة رطبة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

سحب منخفضة ونشاط للرياح

وتظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، بالإضافة لوجود نشاط للرياح ليلاً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وكشفت الهيئة أنه اعتبارًا من الخميس الموافق 15 سبتمبر، ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1 لـ2 درجة مئوية، فضلاً عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 13 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية كالتالي: العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 والمحسوسة 35، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 39، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء الموافق 14 سبتمبر، فالعظمى في القاهرة الكبرى 32 والمحسوسة 34، الوجه البحري درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 34، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 41، شمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.