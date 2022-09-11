حالة الطقس غدا الإثنين 12-9-2022.. حار على القاهرة والعظمى 34

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الإثنين، على محافظات ومدن الجمهورية، حيث تشهد الأجواء ارتفاعًا في درجات الحرارة على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما ستكون الأجواء حارة خلال ساعات النهار ومعتدلة خلال ساعات الليل، على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان لها، أنّ الطقس غدًا الإثنين، سيكون شديدة الحرارة على محافظة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين سيكون حار رطبًا على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري وصولًا إلى السواحل الشمالية.

وأشارت «الأرصاد» إلى تكّون الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة وكذلك القريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وأيضاً السواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 12 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 33 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 33 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 34 22

العريش 32 24

رفح 32 23

الطور 34 27

كاترين 33 20

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

طابا 33 25

نويبع 37 26

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 38 24

قنا 41 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 41 27

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 26.