لافروف: موسكو لا تعارض إجراء أي مفاوضات بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إن موسكو لا تعارض إجراء أي مفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن كلما طالت مدتها زادت صعوبة الاتفاق على أي شيء، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

بوتين: التضخم سينخفض في روسيا لـ12% بنهاية 2022

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّ الحرب الاقتصادية ضد بلاده فشلت، ويتوقع انخفاض التضخم في روسيا إلى 12% بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى أنّ الاقتصاد الروسي شهد بعض التراجع في البداية، لكن الحكومة نجحت في استعادة الاستقرار بالسوق مرة أخرى.

وأكد الرئيس الروسي أنّ القوى غير الصديقة تستهدفنا، وعلينا أن نتحلى بالمبادرة لكي ننجح في مواجهتهم.