درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 13-9-2022 على مصر.. طقس حار على القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء، على جميع محافظات ومدن الجمهورية، إذ تسجل اليوم العظمى على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 درجة والمحسوسة 35، فيما تسجل السواحل الشمالية العظمى 30 والمحسوسة 33، وفي جنوب 38 و41، وشمال الصعيد 37 و39، وجنوب الصعيد 41 و 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، أنه يسود طقس حار رطب نهارًا بداية من اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطبًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأشار خبراء الهيئة، إلى أنه من المتوقع اليوم الثلاثاء، أن تظهر السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، بالإضافة لوجود نشاط رياح ليلا على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

يذكر أن هيئة الأرصاد أعلنت أنه اعتباراً من الخميس المقبل الموافق 15 سبتمبر، ستنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 1 لـ 2 درجة مئوية، فضلا عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا.