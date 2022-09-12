4.2 مليون جنيه لتوسعة المحور الشرقي الجديد وتبطين «المراونة» في سوهاج

وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، حجر الأساس لإنشاء طريقي المحور الشرقي والغربي بمدينة ساقلتة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلتة، والمهندس مؤمن محمد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

4 مليون و200 ألف تكلفة توسعة الطريق

وأوضح ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أن طريق المحور الشرقي الجديد بطول كيلو متر، يشمل أعمال توسعة ورصف الطريق، وتبطين ترعة «المراونة»، وإنشاء سور على جانبي الترعة، بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، لافتًا إلى أهمية الطريق الذي يربط الطريق السريع بالجانب الشرقي من مدينة ساقلتة.

تحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس والازدحام

كما تفقد محافظ سوهاج، بدء أعمال طريق المحور الغربي بمدينة ساقلتة بطول كيلومتر، وعرض 10 متر والذي يربط الطريق السريع بالجانب الغربي من مدينة ساقلتة.

وأوضح رئيس المدينة، أن تلك المحاور الجديدة تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق السيولة المرورية ومنع التكدس والازدحام بشوارع «التحرير وعبد السلام عارف».