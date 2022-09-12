وزير الصحة يوجه بتكثيف أعمال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في الفيوم

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة «حقك تنظمي»، بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس.

وتفقد الوزير والمحافظ فعاليات الحملة التنشيطية لتنمية الأسرة المصرية، وشملت أقسام الكشف الطبي، وتقديم المشورة، والتثقيف الصحي، بمقر الحملة بالمركز الطبي الحضري، وناقش عدداً من المترددات حول الخدمات التي تقدمها الحملة للمستفيدات.

تنظيم الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة

وأوضح وكيل الوزارة، في شرحه لـ وزير الصحة، أنّ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة يتم تنظيمها على مرحلتين، مشيرا إلى انتهاء المرحلة الأولى يوم 9 سبتمبر، فيما انطلقت فعاليات المرحلة الثانية أمس وتستمر حتى يوم 22 من الشهر الجاري، وذلك بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية، لتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للسيدات المترددات على مواقع تقديم الخدمة.

مبادرة 100 مليون صحة

كما شملت الزيارة التفقدية للمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، متابعة أعمال مبادرة 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة صحة الأم والجنين، وعيادة الشباب المراهقين، وغرفة تلقي لقاح كورونا.

وخلال فعاليات التفقد، أكد وزير الصحة على أهمية تحقيق مستهدفات المبادرات الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، وتكثيف الحملات التوعوية بشأنها، والتوسع بعمل اللجان الطبية لتشمل المبادرة أكبر شريحة من المواطنين، فضلا عن تنظيم حملات توعوية تنشيطية لتنمية الأسرة والصحة الإنجابية بعدد من المؤسسات الحكومية.

توفير مستلزمات مكافحة العدوى

ومن جهته أكد محافظ الفيوم، أن مديرية الصحة، قامت بوضع الخطط اللازمة وتدريب الفرق الطبية المشاركة بالحملة التنشيطية لتنمية الأسرة المصرية والصحة الإنجابية، كما تم مراعاة توفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع العيادات، موضحا توفير أخصائيات تنظيم الأسرة والنساء بجميع مراكز الحملة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، كما يتم صرف جميع وسائل تنظيم الأسرة للمستفيدات بالمجان.