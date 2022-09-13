خطة تدريبات معلمي اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي.. تبدأ 19 سبتمبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة تدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي في نظام التعليم 0.2 المستدامة بالتعاون مع شركاء التنمية المهنية المستدامة لتدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي، بالتعاون مع دار نهضة مصر علي خطة التدريب لمادة اللغة العربية والقيم واحترام الأخر لموجهي ومعلمي الصف الخامس الابتدائي.

مواعيد تدريب معلمي الصف الخامس .. تبدأ 19 سبتمبر

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، تلتزم كل مديرية بإرسال كشف معتمد موضح به بيانات كل المرشحين من المديرية مع الموجه العام ويسلم لمنسق نهضة مصر بالمدينة التعليمية فور الوصول، ويلزم المتدربين بنقل الخبرة إلي زملائهم بالتنسيق مع إدارات التدريب والتعليم الابتدائي كلاً في تخصصه.

- يبدأ تدريب المجموعة الأولي لمعلمي الصف الخامس 19 سبتمبر و20 سبتمبر 2022 بالمحافظات التالية ( أسوان وجنوب سيناء والبحر الأحمر والسويس والبحيرة وقنا والوادي الجديد وسوهاج والدقهلية والجيزة).

- تبدأ تدريبات المجموعة الثانية معلمي وموجهي الصف الخامس من 21 سبتمبر إلي 22 سبتمبر 2022 بالمحافظات التالية (الإسماعيلية والشرقية والقاهرة وأسيوط وبورسعيد والمنيا والإسكندرية).

- تبدأ تدريبات المجموعة الثالثة لمعلمي وموجهي الصف الخامس الابتدائي من 24 سبتمبر إلي 25 سبتمبر 2022 محافظات (بني سويف والفيوم والقليوبية و مطروح والمنوفية والغربية ودمياط والأقصر وشمال سيناء وكفر الشيخ).

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن هذا التدريب جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم وتأهيل المعلمين لاستكمال منظومة التعليم الجديدة استعدادًا للعام الدراسي 2022/2023، في إطار التنمية المستدامة للمعلمين وهو هدف استراتيجي.