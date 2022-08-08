التعليم: تدريب المعلمين على حقيبة التغير البيئي واعتماد 150 معلما

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشاريع التي يقدمها طلاب مدارس المتفوقين مرتبطة بالتحديات الموجودة في البيئة مثل المياه والبيئة وغيرها، موضحا أن الاستثمار في الطلاب مهم لأن الوزارة لديها 25 مليون طالب في مدارسها ومن ثم تدريب المعلمين على حقيبة التغير البيئي والذى ينعكس أثره على الطلاب سوف تنتج عنه آثار مهمة فى قضية التغير المناخي والحفاظ على البيئة.

اعتماد 150 معلما كمدربين معتمدين للتدريب

وأوضح حجازي ، في حفل تدريب المدربين على المتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، أن المعلم هو الأساس في المنظومة التعليمية ومن ثم أصبحت التنمية المهنية لهم مطالبا أساسيا وفق رؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور رضا حجازي، أنه فى النظام الجديد للتعليم أصبح التدريب والتنمية مهم لنجاح النظام الجديد للتعليم وتأتي قضية الوعي وخاصة الوعي الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم تم تدريب المعلمين على المشروعات القومية.

حقيبة التدريبات المناخية

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال الاحتفالية أنه يتم اعتماد 150 معلم كمدربين معتمدين للتدريب على حقيبة التدريبات المناخية والتغيرات والتنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية.