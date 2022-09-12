دورة تدريبية لتأهيل العناصر النسائية لبعثة حفظ السلام بإفريقيا الوسطى

تنظم القوات المسلحة دورة تدريبية للعناصر النسائية المقرر مشاركتهنّ ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابع لوزارة الخارجية، استمرارًا لدور مصر الداعم للأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية والمشاركة الفعالة لمصر ضمن قوات حفظ السلام بالعديد من الدول.

تتضمن الدورة عقد العديد من المحاضرات في مختلف الموضوعات لتأهيل العناصر النسائية المشاركات في عملية حفظ السلام، وزيادة الوعي لديهنّ بما يعزز من قدراتهنّ في القيام بكل المهام المكلفات بها.

بدأت الجلسة الافتتاحية للدورة بكلمة اللواء علاء قاسم رئيس جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية أكّد خلالها أهمية مشاركة العناصر النسائية في مهام حفظ السلام بما يسهم في تعميق حالة الاستقرار والسلم بمختلف ربوع القارة السمراء، مشيراً إلى علاقة مصر القوية والراسخة بكل الدول الأفريقية.

وأشار السفير أحمد نهاد عبداللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في كلمته إلى دور مصر المحوري في دعم السلم والأمن إقليمياً ودولياً من خلال الالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ منع النزاعات دون التدخل في الشئون الداخلية لدول النزاع.

كما ألقى السفير أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة كلمة أشاد خلالها بدور مصر الرائد الذي يعد المحرك الرئيسي لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في إفريقيا، مشيراً إلى جهود أفراد القوات المسلحة المشاركين بعملية حفظ السلام لدعم عملية الأمن والاستقرار الدوليين.