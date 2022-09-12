التحفظ على قائد سيارة نقل تسبب في مصرع زوجين بأسيوط

صرح المستشار مؤمن رضوان، المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، بدفن جثماني زوجين، وسؤال المصابين وقائد السيارة النقل المتسبب في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز منفلوط بأسيوط، وأمر بالتحفظ على السائق.

تفاصيل حادث التصادم الذي وقع بالطريق الصحراوي

تعود أحداث الواقعة لتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز منفلوط بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الغربي عند مشروع محور منفلوط الغربي.

بالانتقال تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي تحمل أرقام «4693 ط.س.ب»، مع سيارة نقل «5637- ى ع س»، وأسفر الحادث عن وفاة كل من أسامة برس محمد عبد الله، ٤٦ عاما، وزوجته وإصابة 3 أطفال وهم ياسين أسامة، وإياد أسامة، وعمار أسامة وجميع الأسرة من محافظة أسوان وتم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعي بأسيوط.

رفع آثار الحادث وتحرير محضر بالواقعة

تم رفع آثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على قائد سيارة النقل الذي يدعى «السيد.س.ع.ح» 50 سنة، ومقيم قرية الهداية بمركز أسيوط للتحقيقات.