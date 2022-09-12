السيطرة على حريق محدود بسطح مستشفى أسيوط الجامعي دون خسائر

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق محدود اندلع أعلى سطح مبنى المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط دون وقوع خسائر.

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغ من إدارة النجدة بنشوب حريق أعلى سطح مبنى المستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط .

الانتقال لموقع الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية والتنفيذية وسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق نشب أعلى المستشفى الجامعى الرئيسي في بعض المخلفات دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

تحرير محضر بالواقعة

وحُرر المحضر اللازم، وتم العرض علي النيابة، فيما قررت إدارة جامعة أسيوط تشكيل لجنة لفحص الموضوع.