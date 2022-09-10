الحاجة «شربات» أقدم موردة قمح إلى صوامع أسيوط: «بقالي 30 سنة بزرع»

مع أذان كل فجر، تستيقظ الحاجة السبعينية، شربات أحمد بركات، ابنة قرية عرب الكلابات الشرقية بمركز الفتح بمحافظة أسيوط، لتباشر وتتابع أرضها التي تزرعها هي وأبناؤها، فعلى مدار 30 عاما اشتهرت السيدة الصعيدية أنها أقدم مزارعة تقوم بتوريد محصول القمح إلى صوامع ومطاحن الدولة والتي تتميز بجودتها وإنتاجها العالي.

تستيقظ في الفجر وتزرع 10 أفدنة وتشجع المزارعين

تقول الحاجة شربات محافظة أسيوط، إن زوجها توفي منذ فترة طويلة، ولديها 9 من الأبناء من بينهم 5 من الأولاد يعملون معها في أعمال الزراعة التي تباشرها بنفسها، حيث تزرع مساحة 10 أفدنة من بينهم الملك والمؤجر من آخرين، فتستيقظ هي وأبناؤها منذ أذان الفجر يوميًا، وأحيانًا يمتد العمل إلى الليل نظرًا لري الأرض، «الأرض تحتاج المتابعة المستمرة حتى يكون إنتاجها جيد، لأن الأرض كل ما تديها تعطيك، ففي موسم الأرض نقوم برش الأسمدة والسوبر ورش السماد البلدي».

شهرة الحاجة شربات تظهر في وقت توريد المحاصيل التي كان آخرها محصول القمح، حيث تقوم بتوريد القمح للدولة بنفسها ويتميز قمحها بالنظافة والجودة والإنتاج العالي، إذ تؤكد أنها تشرف على نظافته بنفسها وتبيعه للدولة وترفض البيع للتجار، وحتى أقاربها تقوم بنقل الإقماح الخاصة بهم للشؤون الزراعية معها دون تحملهم أي مصاريف أو مقابل «الجميع يعرفني لأني كل عام أقوم بتوريد إنتاج أرضي بنفسي».

رسالة شكر للرئيس السيسي

ووجهت ابنة أسيوط رسالة شكر إلى الرئيس السيسي، قائلة: «كلنا معاك ياريس والفلاح معاك وربنا يبارك فيك وفي عمرك لأنك حققت الأمن والأمان للبلد ونذهب إلى أرضنا في أي وقت دون خوف، وإن شاء الله مصر منصورة».

نموذج للمرأة الصعيدية المكافحة

وقالت هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لـ«الوطن»، إن الحاجة شربات نموذج للمرأة الصعيدية المكافحة التي تمتلك حثا وطنيا كبيرا وتقوم بتوريد محصولها دائما للصوامع ومطاحن الدولة وفي محصول القمح السابق كانت بتشجع الأهالي والمزارعين على توريد القمح للدولة للحصول على رغيف الخبز، وشجعت صغار المزارعين بالقرية على التوريد فكان لها دور توعوي كبير».