توزيع 12 طن لحوم مجمدة على الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بتوزيع 12 طن لحوم مجمدة على مستفيدي برنامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي بجميع أنحاء المحافظة ضمن مبادرة «من المصريين للمصريين» التي أطلقتها الوزارة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الدعم للمستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، مع مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في أسيوط، بديوان عام المحافظة .

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير المساعدات الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهًا بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة لسرعة توزيع اللحوم طبقا لقواعد البيانات.

توزيع 40 طن لحوم مجمدة ومذبوحة على الأسر الأكثر احتياجا

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن كميات اللحوم البلدية المخصصة للأسر الأكثر احتياجًا على مستوى محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «من المصريين للمصريين» تصل إلى 40 طنا من اللحوم المجمدة والمذبوحة بالمجازر المصرية.

توزيع 20 طن لحوم على 10 آلاف مستفيد

وأضاف: يتم توزيع 2 كيلوجرام على كل أسرة من مستفيدي برنامج تكافل كرامة وعملاء الضمان الاجتماعي وفقًا للترشيحات المرسلة من الوزارة، وجار توزيع 12 طنا من اللحوم على المستفيدين من تكافل وكرامة بإدارة شرق مركز أسيوط، بإجمالي 6000 مستفيد.

ونوه باستلام 20 طنا لحوم لتوزيعها بمراكز أبنوب والقوصية وديروط وساحل سليم والغنايم والبداري ومدينة أسيوط وصدفا، بإجمالي 10 آلاف مستفيد.