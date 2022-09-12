ابن شقيق بليغ حمدي: الموسيقى أحبته ومنحته كنوزها.. وألحانه كأنها صدرت أمس

قال تامر حسام ابن شقيق الموسيقار بليغ حمدي، إنّ تكريم بليغ حمدي أمر رائع، لأنه كان رجلا جميلا، وكانت أعماله الفنية تصدر طاقة حب: «الحب فضل في قلوب المصريين تجاهه، هناك أغانٍ لبليغ حمدي عمرها 60 و70 سنة، ومازال المصريون يسمعونها، كأنها صدرت بالأمس».

وأضاف حسام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني وهبة الأباصيري: «في التسعينيات حاولت إطلاق موقع على الإنترنت، وكنت أبحث عن جملة مناسبة لكي تكون شعارا له، فقلت إنه الرجل الذي أحبته الموسيقى، لأننا نحب الموسيقى، لكنها أحبت بليغ، ومنحته من كنوزها».

عيد ميلاد مع بليغ حمدي

وتابع: «في ديمسبر عام 1992، كان آخر عيد ميلاد لي يحضره بليغ حمدي، لأنه توفى في عام 1993، مكنش قايلي إنه هيجي، لكنه عدّى عليّ، وعمل لي مفاجأة جميلة، وبالتالي كان عنده البُعد الإنساني كبير»، لترد هبة الأباصيري: «لازم يكون قلبه جميل عشان يطلع الجمال اللي طلعه لينا بالموسيقى والمزيكا اللي عملها».

أغنيات رائعة كثيرة لبليغ حمدي

وأشار إلى أن عمه قدم كما كبيرًا من الأغنيات الرائعة التي ما زال يتذكرها الجمهور: «كان في مرة بيحتفلوا بأم كلثوم في باريس وطلع على المسرح وغنى وكتب لي إهداءً جميلا، أنا مفتقده جدا».

وواصل: «بليغ حمدي كان يحب ما يفعل ويصنع، كان يحب التلحين جدا، كان إنسانا صادقا، وبالنسبة للألحان التي كان يفضلها، ألف ليلة وتخونوه وزي الهوا».