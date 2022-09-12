تنسيق معهد الدراسات المتطورة 2022.. اعرف الحد الأدنى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق الحد الأدنى لمعهد الدراسات المتطورة للعام الدراسي الجديد لطلاب الثانوية العامة، ضمن تنسيق المرحلة الثالثة التي أعلنت نتيجتها اليوم، إذ ذكرت عبر موقعها الإلكتروني أن الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية هو 216.0 درجة، وبالنسبة للمعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية الحد الأدنى 215.0 درجة.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق معهد الدراسات المتطورة

ويمكن معرفة تنسيق معهد الدراسات المتطورة بالهرم لنظم المعلومات الإدارية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خانة خدمات تنسيق الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- الحصول على النتيجة.

عدد الطلاب المرشحين في تنسيق المرحلة الثالثة

وفي سياق متصل، قالت وزارة التعليم العالي، إن عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية 106436 في تنسيق المرحلة الثالثة وعدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية 89751 طالب وطالبة بإجمالي 196187، وعدد الطلاب المُرشحين في المرحلة الثالثة من الشعبة العلمية 41926 طالب وطالبة، ومن الشعبة الأدبية 22815 طالب وطالبة بإجمالي 64741.

ويبلغ عدد المرشحين لمعاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية 60904، أما الشعبة الأدبية 65204 بإجمالي 126108 طالب وطالبة.

استعدادات العام الدراسي الجديد

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أن هناك استعدادات مكثفة بالتنسيق مع مختلف الجامعات للوقوف على أعمال صيانة المدرجات والمباني.