خطوات تجديد رخصة السيارة 2022 والمستندات المطلوبة

قدمت وزارة الداخلية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عددا من خدمات المرور المختلفة، للتسهيل على المواطنين، من أجل إنهاء إجراءات المرور إلكترونيا، دون الحاجة للوقوف في طوابير، ما يوفر الوقت والجهد.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تستعرضها لقرائها بشكل مستمر خطوات تجديد رخصة السيارة 2022 إلكترونيا، وهي من أبرز الأمور التي يبحث المواطنون عنها، وذلك على النحو التالي:

خطوات تجديد رخصة السيارة 2022 إلكترونيا

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

تظهر خانة تسجيل مستخدم جديد للاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، ويجر ملء البيانات المطلوبة لذلك، الخاصة بالاسم وكلمة المرور ويتم تأكيد كلمة المرور، والعنوان والوظيفة والجنسية ورقم المحمول والرقم القومي، ورقم المصنع الموجود أسفل البطاقة الشخصية، والمحافظة، ثم يتم إدخال رمز التحقق والضغط على خانة سجل الآن.

بعد تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، يتم الضغط على خانة دليل الخدمات أعلى الشاشة.

اختيار خانة تجديد رخصة مركبة.

يتم اتباع الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة 2022، ويجب التأكيد على دفع المخالفات والرسوم لإتمام عملية التجديد.

مستندات تجديد رخصة السيارة

وجدير بالذكر أن المستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة تقديم طلب التجديد، إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة، شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات، نموذج الفحص الفني لجميع المركبات سنويا، نموذج الفحص البيئي، نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة، استلام الرخصة المؤمنة.

ويقدم الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية عددا من خدمات المرور، أبرزها تجديد رخصة سيارة، استخراج بدل فاقد لرخصة السيارة، استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة، استخراج بدل تالف لرخصة القيادة إلى جانب الاستعلام عن المخالفات المرورية.