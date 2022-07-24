تعرف على مصاريف تجديد رخصة السيارة 2022.. الأوراق والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين أصحاب السيارات عن مصاريف تجديد رخصة السيارة 2022، خلال هذه الأيام، عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، وذلك لمعرفة قيمة تجديد رخصة السيارة هذا العام، بالإضافة إلى معرفة الأوراق والشروط المطلوبة لتجديد الرخصة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، مصاريف تجديد رخصة السيارة 2022، والمستندات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة، وفقا للموقع الرسمي لـ إدارة المرور.

مصاريف تجديد رخصة السيارة 2022

تختلف قيمة مصاريف تجديد رخصة السيارة 2022، وهي رسوم الضريبة السنوية على السيارة الواحدة ويختلف وفقاً للسعة اللترية للسيارة:

- 750 جنيهًا في السنة الواحدة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي ولا تجاوز 1630 سي سي.

- 3 جنيهات في السنة الواحدة، رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1630 سي سي، وحتى 2030 سي سي.

- 2.5 % من قيمة السيارة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية أعلى من 2030 سي سي.

- 225 جنيها في السنة الواحدة، هو رسوم رخصة السيارة سعتها اللترية أكثر من 1030 سي سي وحتى 1330 سي سي.

- 350 جنيهًا في السنة الواحدة، هو رسوم تجديد الرخصة للسيارة سعتها اللترية من 1330 سي سي وحتى 1630 سي سي.

شروط تجديد رخصة السيارة 2022

1- اختار رخصة السيارة المطلوب تجديدها.

2- يشترط أن تكون السيارة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية.

3- يشترط أن تكون السيارة أقل من 2030 سي سي​ .

4- كما يشترط أن يتمّ سداد جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة.

5- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.

6- اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور.

كما يشترط لتجديد رخصة السيارة 2022، تقديم عدد من المستندات المطلوبة للتجديد، التي تتمثل في: «الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وشهادة براءة الذمة -شهادة المخالفات​».