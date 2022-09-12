القصة الكاملة لمقتل سيدة على يد أحد أقاربها بالجيزة.. صرخات وطعنات

داخل إحدى قرى منطقة أطفيح بالجيزة، صرخات تأتي من داخل منزل بالقرية، أسرع الجميع محاولين اكتشاف حقيقة ما يحدث، ليصدموا بسقوط جارتهم جثة هامدة والدماء حولها، أبلغوا رجال الشرطة، ولو تمر سوى دقائق قليلة، حتى تواجد رجال الشرطة في مسرح الجريمة، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت جثمانها، وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

فحص مسرح الجريمة

بمجرد وصول رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة، فحصوا مسرح الجريمة ومداخل ومخارج المنزل، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المنزل، وسؤال أسرتها حول قتلها، وتبين من خلال سؤال الأسرة والتحريات، أن مرتكب تلك الجريمة، أحد أقارب المجني عليها، وأنه سدد عدة طعنات لها فى أماكن متفرقة من جسدها، فالطعنات أصابت منطقة البطن والصدر، وسببت جرح قطعي في يدها اليسري.

وبعد تحديد هوية القاتل مرتكب الجريمة، ألقى رجال الشرطة القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

كواليس الجريمة

تحريات رجال الشرطة في الواقعة، توصلت إلى كشف كواليس الجريمة، وكيف تخلص المتهم من المجني عليها، إذ تبين أنه في يوم الجريمة، توجه المتهم إلى منزل المجني عليها، الذي تربطه بها صلة قرابة، ونشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت بينهما بسبب خلافات عائلية بينهما، ليقوم بإحضار سكين والعودة إليها، وتسديد لها عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسدها، ما أدى إلى وفاتها.

وأمرت جهات التحقيق، بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة فى الواقعة، واستدعاء أسرة المجني عليها لسؤالهم، حول ما حدث فى تلك الواقعة، وبنقل جثة المجني عليها إلى المشرحة لإجراء تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما أمرت بإيداعه مصحة نفسية، للتأكد من سلامة قواه العقلية.

عقوبة القتل العمد

أما عن عقوبة القتل العمد، أوضح ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض لـ«الوطن»، أن المادة 2344 من قانون العقوبات، وضحت عقوبة إرتكاب جريمة القتل العمد، إذ نصت المادة «يحكم على مرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، إذ أن الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب جناية أخرى بجانب القتل العمد، وذلك خلال فترة قصيرة».