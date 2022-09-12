خالد فودة: 27 مشروعا للتحول إلى «مدينة خضراء».. والإشغالات ستصل لـ100% «حوار»

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن الحجوزات السياحية بدأت تنهال على الفنادق بشرم الشيخ من قبَل المشاركين فى الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، المقرر عقده نوفمبر المقبل، وأوضح، فى حواره لـ«الوطن»، آخر استعدادات المحافظة للمؤتمر الدولى.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، متى بدأت شرم الشيخ الاستعداد لمؤتمر المناخ؟

- منذ أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عن استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ الـ27، جرى عقد لقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية والمتخصصين فى مجال البيئة لتحديد خطة التطوير لمدينة شرم الشيخ لتصبح مدينة ذكية وصديقة للبيئة.

وما المشروعات التى تنفذ لتصبح مدينة خضراء؟

- اخترنا 27 مشروعاً فى مجالات الطاقة والبيئة والمحليات والبنية التحتية، وجميعها طبقاً للمواصفات القياسية التى تجعل شرم الشيخ خضراء، مثل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، ومحطات شحن السيارات بالكهرباء، والحديقة المركزية، وتطوير شبكات الطرق، وتطوير المرافق الحيوية من مياه وكهرباء وصرف صحى، والمشروعات متنوعة ومختلفة وتعتبر إضافة قوية للمدينة السياحية، وتساعد على تشجيع السياحة البيئية.

وما مفهوم السياحة البيئية؟

- السياحة البيئية نوع فريد من الأنواع السياحية، يجذب عدداً كبيراً من السياح التى تحتاج إلى مقومات مثل الهدوء والبيئة الخالية من التلوث، وجنوب سيناء من المحافظات المنخفضة جداً فى التلوث، وجميع المدن بالمحافظة تصلح للسياحة البيئية، خاصة مدن خليج العقبة؛ لأن نسبة الأكسجين فى الهواء فى هذه المدن من أعلى النسب على مستوى العالم، وهناك مدن مثل سانت كاترين ودهب ونويبع وطابا تعتمد اعتماداً كلياً على السياحة البيئية فى المقام الأول.

العمل فى المدينة يشبه خلية النحل فى جميع المشروعات للانتهاء من تنفيذها قبل انعقاد القمة

وكيف تسير وتيرة العمل حالياً فى شرم الشيخ ونحن على وشك بدء المؤتمر؟

- العمل فى المدينة الآن يشبه خلية النحل فى جميع المشروعات لضمان الانتهاء من تنفيذها فى الوقت المحدد قبل انعقاد القمة، وإجمالى العاملين فى المشروعات يقترب من 5000 عامل بطريق مباشر وغير مباشر، ومن المقرر افتتاح المشروعات الجديدة خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق القمة نوفمبر المقبل.

وماذا عن مطار شرم الشيخ؟

- أوشكنا على الانتهاء من تطوير مطار شرم الشيخ لاستقبال الوفود المشاركة فى المؤتمر، وجرى زيادة السعة الاستيعابية للمطار، وأصبحت طاقة المطار 10 ملايين سائح سنوياً، وجرى تزويد المطار بمحطتى طاقة شمسية، إحداهما بصالة الوصول بطاقة 300 كيلووات، وأخرى بقدرة 5 ميجاوات، كما جرى تركيب منظومة جديدة للكشف على الحقائب وغيرها.

64 ألف غرفة جاهزة لضيوف المؤتمر.. ولجنة عليا لمتابعة تطوير الفنادق والتأكد من الاشتراطات

كم عدد الغرف السياحية فى المحافظة؟ وهل تكفى ضيوف قمة المناخ؟

- المحافظة بها 64 ألف غرفة جاهزة، ويلزم ضيوف قمة المناخ 45 ألف غرفة سياحية متنوعة، وعدد الفنادق 125 فندقاً، وجرى تشكيل لجنة عليا من السياحة وجميع الجهات المعنية للمرور على الفنادق السياحية لمتابعة استكمال التطوير والتأكد من حصولها على شهادة البيئة.

محافظ جنوب سيناء: حجوزات المشاركين فى «مؤتمر المناخ» بدأت تنهال على فنادق شرم الشيخ

وهل بدأت حجوزات المشاركين فى المؤتمر الدولى؟

- بالفعل بدأت الحجوزات السياحية تنهال على الفنادق بشرم الشيخ من قبَل المشاركين فى مؤتمر المناخ، ونسبة الإشغالات بالمدينة خلال فترة القمة ستصل إلى 100%.

الشهادة البيئية

الشهادة البيئية ضمن استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية بشرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ لتكون صديقة للبيئة وخضراء، وهذا يساعد فى عملية التسويق للفنادق، وإجمالى الفنادق التى حصلت على الشهادة البيئية حتى الآن بلغ نحو 90 فندقاً، وتتضمن الشهادة أن يكون الفندق مهتماً بملفات تدوير القمامة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإقامة محطات طاقة شمسية، ويحصل الفندق على هذه الشهادة من خلال أربع شركات عالمية.