محافظ جنوب سيناء: الرياح الشديدة لم تؤثر على عمل الموانئ والمطارات

شهدت محافظة جنوب سيناء، أحوالًا جوية غير مستقرة خلال الساعات الماضية، إذ تعرضت بعض مدن المحافظة إلى هبوب رياح قوية تسببت في حدوث عواصف ترابية حجبت الرؤيا في بعض الأماكن.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن طقس جنوب سيناء اليوم الثلاثاء غير مستقر، والرياح قوية وهي غربية وشمالية غربية موضحًا أن درجات الحرارة على مستوي المحافظة تراوحت بين 27 إلى 35 درجة.

سرعة الرياح 42 كيلو مترا

وأشار المحافظ إلى أن رياحًا قوية هبت ظهر اليوم على مدن المحافظة بلغت سرعتها 42 كيلو مترًا في الساعة، وهي غربية وشمالية غربية وتسببت في حدوث عواصف ترابية على بعض الطرق والمناطق.

وأصدر المحافظ تعليمات إلى إدارة مرور جنوب سيناء، لإرسال تحذيرات إلى قائدي السيارات المركبات بضرورة توخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة للحفاظ على أرواح المسافرين.

وأضاف أن الرياح القوية لم تؤثر على حركة السفر، موضحًا أن جميع الطرق الدولية مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية، والمطارات مفتوحة وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، ولم يصدر أي قرار بشأن إغلاقها.

طابا تسجل أعلى درجة حرارة

درجات الحرارة في مدن محافظة جنوب سيناء تراوحت بين 27 حتى 35 درجة، وسجلت مدينة طابا أعلى درجة حرارة وبلغت الحرارة 36 درجة، أما مدينة شرم الشيخ سجلت 34 درجة، وفي سانت كاترين 27 درجة، وطور سيناء 31 درجة، ورأس سدر 30 درجة، ومدينة دهب 35 درجة.