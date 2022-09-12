فرنسا تفرض رسوما وشروطا جديدة على التأشيرة للروس

صرحت السفارة الفرنسية في موسكو بأنها تستمر في إصدار تأشيرات قصيرة الأمد للمواطنين الروس، لكنها ستفرض رسوما وشروطا جديدة على الفيزا.

ارتفاع رسوم التأشيرة الفرنسية

وترتفع رسوم التأشيرة الفرنسية للمواطنين الروس إلى الضعف، إذ تصبح تكلفتها 80 يورو بدلا من 35 يورو، وتزداد مدة التدقيق في طلبات فيزا الشنجن إلى 45 يوما، وذلك بموجب قوانين التأشيرات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

التعديلات لا تنطبق على التأشيرات طويلة الأمد

وأكدت السفارة الفرنسية أن هذه التعديلات لا تنطبق على التأشيرات طويلة الأمد.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم غير الرسمي نهاية أغسطس الماضي، على تعليق اتفاقية تسهيل التأشيرة للمواطنين الروس، ما يجعل الحصول عليها أكثر تعقيدا، بحسب «روسيا اليوم».

فى المقابل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو لن تتبع سياسة بروكسل الهوجاء المتمثلة في هدم الجسور بين الشعوب لكنها تحتفظ بحق الرد.

عبور الأوروبيين لن يكون يسيرا

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أنه في حال أقدم الاتحاد الأوروبي على هذه الخطوة فإن عبور المواطنين الأوروبيين عبر الحدود الروسية لن يكون يسيرا.

وأكد أن هذه الخطوة تمثل دوامة جديدة من المواقف المتهورة ضد روسيا، ودعا الاتحاد الأوروبي للتفكر بشكل رصين قبل اتخاذ القرارات الهوجاء.